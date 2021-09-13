Мурманск, 13 сентября, 2021, 21:04 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил исключить возрастной критерий как условие получения выплаты для молодых семей на приобретение или строительство жилья, если они простояли в очереди более пяти лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Глава региона также подчеркнул, что на сегодняшний день в Мурманской области порядка 1200 молодых семей ожидают получения выплаты. И в среднем срок ожидания выплат составляет 6−8 лет.

«Мы понимаем, что возникает риск исключения из программы для тех, кто стоял в очереди долгие годы и перестал уже подходить под возрастные критерии. Поэтому предлагаю исключить возрастной критерий как условие получения выплаты для молодых семей, простоявших в очереди 5 и более лет и нуждающихся на момент получения выплаты в улучшении жилищных условий», — сказал губернатор.

На ближайшие два года такое решение позволит около 45 семьям продолжить участие в программе.

Как сообщало ИА REGNUM, свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилья в текущем году выданы уже более чем 13 тысячам молодых семей, свыше 7 тысяч из них уже воспользовались льготой.