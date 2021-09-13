Астрахань, 13 сентября, 2021, 21:03 — ИА Регнум. В Астраханской области Росприроднадзор получил массовые жалобы жителей села Фунтово на загрязнение воздуха. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Трубы дымят. Загрязнение

Проверка показала, что ООО «РАМС», занимающееся изготовлением кирпичей, производило выброс вредных веществ в атмосферу без специального разрешения.

Компанию оштрафовали на 220 тыс. рублей. Завод пытается оспорить штрафы в суде.