Челябинск, 13 сентября, 2021, 21:01 — ИА Регнум. В Челябинске всё же будет построен аквапарк. Об этом 13 сентября заявил губернатор области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона.

Gubernator74.ru Губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Заявление чиновник сделал в ходе посещения будущей стройплощадки в районе ул. Братьев Кашириных. Там скоро предстоит начать работы по устройству фундамента. Текслер выразил надежду на то, что аквапарк построят за несколько лет. По его словам, это гарантирует инвестор.

«Я лично за этим буду пристально наблюдать. Востребованность в такого рода объектах высокая», — пообещал губернатор.