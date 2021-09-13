Вашингтон, 13 сентября, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Вашингтон по-прежнему готов к диалогу с Пхеньяном в любое время и без предварительных условий, заявила 13 сентября официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер после испытаний новой северокорейской крылатой ракеты.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

«Что касается Северной Кореи, то наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему готовы к диалогу о полной денуклеаризации Корейского полуострова. В данном случае, ничего не изменилось», — сказала Жан-Пьер.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 и 12 сентября Северная Корея успешно испытала новую крылатую ракету большой дальности. По данным КНДР, новые ракеты поразили намеченные цели на расстоянии 1,5 тыс. км.