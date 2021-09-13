Тамбов, 13 сентября, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 13 сентября, проинспектировал реализацию национальных и региональных проектов в Тамбовском районе. Он посетил социально значимые объекты и предприятие по производству мясной продукции ООО «Филье Проперти», сообщилиИА REGNUMв областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатор Тамбовской области Александр Никитин в Тамбовском районк

Глава администрации области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Никитин продолжает рабочие поездки по муниципальным образованиям области. В селе Донское Тамбовского района он проверил стройплощадку нового дома культуры. Населенный пункт довольно большой, но до сих пор там не было собственного ДК. Благодаря реализации национального проекта «Культура» теперь и у жителей этого села появится современный центр для досуга и творчества.

Общий объем финансирования проекта превышает 37 млн рублей. В новом доме культуры оборудуют зрительный зал на 300 мест, эстраду, библиотеку, административное помещение, гардероб, санузлы. Сейчас рабочие благоустраивают прилегающую территорию, обустраивают внешние сети. Все работы планируется закончить до декабря текущего года.

«Развитие малых домов культуры необходимо для улучшения качества жизни сельских жителей. Во многих муниципалитетах — это единственная возможность досуга и приобщения к искусству, центр творчества, дополнительного образования и развлечений», — считает Александр Никитин.

Отметим, что в Донском будет уже второй сельский дом культуры, который с нуля построили в регионе в рамках соответствующего нацпроекта. Первый возвели в Гавриловском районе.

Всего в регионе благодаря нацпроекту «Культура» появилось уже пять обновленных сельских ДК. Один из них, в селе Стрельцы, также посетил 13 сентября глава региона. Этот сельский дом культуры получил новую жизнь в прошлом году.

Александр Никитин всегда обращает внимание на то, что необходимо синхронизировать различные программы, чтобы добиться максимального эффекта. Модернизация Стрелецкого дома культуры — яркий пример такой работы. Основной объем средств (13,7 млн рублей) на капитальный ремонт старого здания был выделен по нацпроекту «Культура». Еще более 1 млн рублей было направлено по партийному проекту «Местный дом культуры» на техническое оснащение. Свою лепту в оснащение внесли и местный бюджет, и спонсоры. В результате этот ДК стал центром культурно-досугового обслуживания для жителей сел Стрельцы и Пушкари, а это свыше 3,5 тысяч человек. На базе ДК работают библиотека, различные кружки, клубы по интересам и секции.

Еще один значимый социальный объект в конце прошлого года построили в Стрельцах в рамках национального проекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»). Второй корпус детского сада «Радуга» рассчитан на 50 мест. Губернатор посетил и этот современный детсад. Он осмотрел новый корпус, пообщался с педагогами и убедился в том, что для малышей от 1,5 до 4 лет здесь созданы все необходимые условия. Акцент делается на художественно-эстетическом развитии детей. В детсаду есть универсальный зал, сенсорная комната, студия детского развития и прикладного искусства.

Строительство новых школ, детских садов, учреждений культуры, благоустройство дворов и скверов — успешная реализация нацпроектов помогает развивать территории комплексно и напрямую влияет на качество жизни людей, отмечает глава региона. Поэтому практическая работа, сосредоточенная в городах и селах, всегда будет в центре внимания региональной власти.

«На достижение национальных целей направлены ресурсы всей системы управления Тамбовской областью», — подчеркивает Александр Никитин.

Кроме того, губернатор посетил сегодня предприятие по производству мясной продукции ООО «Филье Проперти» в селе Стрельцы. Здесь выпускают 350 видов полуфабрикатов для сети магазинов «Ашан».

Центр разделки мяса был запущен компанией «Ашан» в 2017 году. Это единственное предприятие такого формата в России. В строительство вложено около 4 млрд рублей инвестиций. 70 тысяч тонн фасованной продукции в год поступает в разные города России — в Москву и Московскую область, Самару, Санкт-Петербург, Липецк, Воронеж, а также на Урал и в Новосибирск.