Ижевск, 13 сентября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. В Ижевске повторно ввели мораторий на штрафы за парковку на озелененных территориях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Он будет действовать в период с 13 сентября 2021 года до 1 апреля 2022 года.

Geograph.org.uk Парковка на газоне

При этом мораторий не будет распространяться на административные дела, которые возбуждены по заявлениям граждан.

В указанный период собственники, проживающие в многоквартирных домах, должны принять решение об организации парковок на придомовой территорий на общем собрании. Информация о принятых решениях должна быть направлена в администрацию Ижевска для исключения в дальнейшем штрафов за нарушения правил благоустройства на данных территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мораторий на штрафы за парковку на газонах действовал с 1 апреля по 31 мая. За эти месяцы было принято 172 решения об организации парковки около многоквартирных домов. Всего в течение нескольких последних лет решения о размещении автомобилей приняли собственники 377 домов.

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