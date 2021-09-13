Москва, 14 сентября, 2021, 02:15 — ИА Регнум. С завершением строительства газопровода «Северный поток — 2» меняется вся картина, сложившаяся вокруг транспортировки газа между Россией и Европой. Почему СП-2 стал эффективным ответом на газовые проблемы и какие возможности есть у России для вхождения в новый «безуглеродный» режим энергопользования, к которому готовится Европа, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Сафонов.

Nord-stream2.com В Балтийском море осуществлена сварка последней трубы «Северного потока ‑ 2»

Газотранспортная система, построенная еще в советскую эпоху, была хороша для решения задач своего времени, например для снабжения газом разветвленной сети украинских потребителей. Теперь же именно разветвленность этой сети вкупе с лимитрофной позицией, занятой бывшей советской республикой Украина, стала проблемой, которую России пришлось безотлагательно решать. Ведь, даже без злого умысла и палок в колеса, ГТС Украины оставалась источником многочисленных потерь при транспортировке, а если еще добавить бесконечные споры об оплате и обвинения Киевом в «нерыночных методах», то головная боль для России в постсоветских условиях была изрядная.

Что же, теперь и Украина, и Польша смогут досыта насладится рыночными отношениями, покупая газ без всяких скидок и лишаясь платы за транзит. Но вдруг завтра все переменится, а на смену природному газу придет водород, о котором так много говорят «экологичные» европейцы. России есть что ответить и на этот вызов.

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