Лондон, 13 сентября, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Британские королевские ВВС досрочно снимают с эксплуатации истребители Eurofighter Typhoon в версии Tranche 1, сообщает издание Jane’s.

Adrian Pingstone Истребитель ВВС Великобритании Еврофайтер EF-2000 «Тайфун»

Истребители этого типа первыми попали под программу списания устаревшей авиатехники, несмотря на то, что их средний налёт не превысит 2544 лётных часа из 6000, положенных по штату.

Всего на сегодняшний день в составе британских ВВС числятся 30 самолетов Eurofighter Typhoon Tranche 1.

Все 30 Eurofighter Typhoon Tranche 1 будут списаны не позднее 2025 года. По мнению британского военного ведомства, они слишком сильно уступают более современным боевым самолетам, а их модернизация нецелесообразна из-за дороговизны.

Справка ИА REGNUM: многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon относится к поколению 4+ или 4++ в последних модификациях. Первый полёт состоялся в 1994 году, серийно выпускается с 2003 года.