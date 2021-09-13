Мурманск, 13 сентября, 2021, 20:38 — ИА Регнум. В Мурманской области в досрочном голосовании приняли участие более восьми тысяч человек. Об этом со ссылкой на главу облизбиркома Антона Богомолова сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выборы

«Досрочное голосование идёт достаточно интенсивно. Свыше 8 тысяч избирателей уже реализовали своё право. По традиции в нашем регионе таким правом пользуются военнослужащие, которые работают на отдалённых маяках и заставах, и, кроме того, происходит частично голосование на судах, которые находятся в плавании, — это зависит от судовладельцев и технических возможностей самих судов», — рассказал председатель облизбиркома.

По его словам, в области готовы к работе 410 постоянных избирательных участков, в них уже завезены бюллетени, которые находятся под охраной полиции. Все избиратели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты — маской и перчатками, каждому будет выдана одноразовая ручка.

Напомним, жителям региона предстоит избрать депутатов Госдумы РФ и регионального заксобрания.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманских школьников в дни выборов переведут на дистант.