Белград, 13 сентября, 2021, 20:52 — ИА Регнум. В Белграде 13 сентября на 93 году жизни от COVID-19 скончался бывший председатель президиума СФРЮ и крупный функционер Социалистической партии Сербии Борисав Йович. Об этом сообщило руководство специализированной больницы для лечения пациентов с коронавирусом ВМЦ «Карабурма», передает телеканал РТС.

Штандарт президента социалистической Югославии

Йович был избран на должность члена президиума СФРЮ от Сербии в марте 1989 года. Председателем президиума он стал в мае 1990 года. В марте 1991 года он подал в отставку с этой должности после того, как президиум СФРЮ на заседании от 12 марта не одобрил предложение Генштаба Вооруженных сил СФРЮ о введении после масштабных акций протеста оппозиции в Белграде чрезвычайного положения в стране. Тем не менее парламент Сербии не принял его отставки.

После начала войны в Хорватии Йович выступил за введение чрезвычайного положения и за то, чтобы Югославская народная армия взяла под свой контроль сепаратистскую республику. За его план проголосовали Сербия, Черногория и автономные области Сербии Воеводина и Косово, который имели своих представителей в президиуме. Представитель Боснии и Герцеговины Богич Богичевич воздержался. Таким образом инициатива Йовича не набрала необходимых пяти голосов членов президиума, сколько было нужно для ее одобрения.

После окончания гражданского конфликта в бывшей Югославии, расследование против Йовича ввел уголовный трибунал в Гааге, но никаких обвинений ему предъявлено не было.