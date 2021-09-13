Аша, Челябинская область, 13 сентября, 2021, 20:36 — ИА Регнум. В Челябинской области вынесли приговор водителю, по вине которого погибли мужчина, женщина и ребёнок. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе облпрокуратуры.

Nalog.ru Суд

Как пишет Накануне.Ru, трагедия произошла 31 января 2020 года. Автомашина Кia Sorento двигалась к Уфе по трассе М-5. При обгоне водитель выехал на встречную полосу и там произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 21 074. 28-летний водитель ВАЗ погиб на месте, 33-летняя женщина скончалась по пути в больницу, а 8-летняя девочка умерла в больнице спустя 5 дней.

Суд назначил обвиняемому три года в колонии-поселении. Также он должен выплатить в качестве компенсации морального и материального вреда более 1,5 млн рублей.