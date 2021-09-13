Минск, 13 сентября, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Огромные очереди грузовиков зарегистрированы на границе Белоруссии со странами Евросоюза. Госпогранкомитет Белоруссии по приблизительным оценкам на 16.00 сообщил о почти 1,2 тыс транспортных средств в очередях, помимо легковых автомобилей и автобусов.

Uralskweek.kz Очередь из грузовиков на границе

Больше всего грузовиков скопилось на границе с Польшей и Литвой. Например, на погранпереходе «Козловичи» таковых зарегистрировано «более 300», сообщает сайт ГПК Белоруссии.

Белорусские пограничники также обвиняют польских коллег в «вытеснении» нелегальных мигрантов при попытках незаконно попасть в Евросоюз. При этом замалчиваются обстоятельства нарушения нелегальными мигрантами государственной границы Белоруссии с белорусской стороны, являющейся также границей Союзного государства России и Белоруссии.