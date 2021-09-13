Осло, 13 сентября, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Все лидеры норвежских партий уже ожидают наступления 21:00 (22:00 мск) — времени, когда выборы в стортинг подойдут к концу и станут известны предварительные итоги голосования. Об этом 13 сентября написала шведская газета Aftonbladet.

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Отмечается, что первый официальный результат поступит от Избирательного управления, норвежского органа, занимающимся процессом проведения выборов. Отчет, который будет обнародован в 21:00, может оказаться особенно важным в этом году, пишет норвежская газета VG. Это связано с рекордным количеством норвежцев, проголосовавших досрочно из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что после публикации предварительных результатов в 21:00 начинается подсчет всех остальных голосов, и цифры будут постоянно обновляться в течение вечера.

В полночь результаты выборов в стортинг будут известны.