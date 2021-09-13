Пыть-Ях, Югра, 13 сентября, 2021, 20:33 — ИА Регнум. В Югре завершено расследование уголовного дела о присвоении более 22 млн рублей исполнительным директором одного из предприятий. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Деньги

По данным следствия, 39-летний исполнительный директор одного из предприятий Пыть-Яха с расчётного счёта организации на личный банковский счёт переводил вверенные ему деньги на закупку металлолома у граждан. Затем он обналичивал деньги с личного счёта через банкоматы. Своими действиями обвиняемый причинил предприятию ущерб в 22 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело по ч. 4. ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенное с использованием служебного положения») передано в Пыть-Яхский городской суд. Фигурант дела до суда находится под подпиской о невыезде.