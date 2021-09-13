Стокгольм, 13 сентября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Десятки призывников и военнослужащих Вооруженных сил Швеции получили ранения ног после того, как солдаты использовали марлевые повязки при лечении мозолей от тренировок. Об этом 13 сентября написала газета Aftonbladet.

Peter Fristedt Шведские солдаты

Отмечается, что жалоба о низком качестве марлевых повязок была направлена в Агентство медицинских продуктов.

Около десяти человек в Арвидсъяуре пострадали после наложения изделий на раны. Согласно отчету службы здравоохранения министерства обороны Швеции, «в местах, где отслаивалась кожа, образовались большие волдыри». Несколько человек были вынуждены отказаться от физических упражнений и дальнейших тренировок.

В Хальмстаде с аналогичной проблемой ожога ног столкнулись 30 военнослужащих после того, как наложили марлевые повязки такой же марки. Отмечается, что марлевые повязки этого производителя используются давно и до настоящего момента нареканий они не вызывали.