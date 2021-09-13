Шведские военные получили ожоги ног из-за марлевых повязок
Стокгольм, 13 сентября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Десятки призывников и военнослужащих Вооруженных сил Швеции получили ранения ног после того, как солдаты использовали марлевые повязки при лечении мозолей от тренировок. Об этом 13 сентября написала газета Aftonbladet.
Отмечается, что жалоба о низком качестве марлевых повязок была направлена в Агентство медицинских продуктов.
Около десяти человек в Арвидсъяуре пострадали после наложения изделий на раны. Согласно отчету службы здравоохранения министерства обороны Швеции, «в местах, где отслаивалась кожа, образовались большие волдыри». Несколько человек были вынуждены отказаться от физических упражнений и дальнейших тренировок.
В Хальмстаде с аналогичной проблемой ожога ног столкнулись 30 военнослужащих после того, как наложили марлевые повязки такой же марки. Отмечается, что марлевые повязки этого производителя используются давно и до настоящего момента нареканий они не вызывали.