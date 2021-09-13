Тирана, , 23:24 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель 13 сентября нанесет официальный визит в Тирану.

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, церемония встречи Меркель состоится в официальной резиденции президента Илира Меты, известном как дворец бригад, в 10:20. В 10:30 Меркель и премьер-министр Албании Эди Рама проведут встречу наедине, а уже в 11:00 начнется встреча делегаций Албании и Германии.

В 11:55 в бизнес-парке Тираны состоится встреча Меркель с главами стран региона Западные Балканы, в том числе премьер-министром Косово Альбином Курти. В 12:00 участники проведут фотосессию, после чего до 14:35 будет продолжаться серия встреч Меркель с балканскими лидерами. В 14:35 Меркель и Рама проведут совместную пресс-конференцию.

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