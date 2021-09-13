Москва, 14 сентября, 2021, 01:56 — ИА Регнум. Аналитики ЦБ РФ высказали опасение, что без гастарбайтеров, число которых снизилось из-за противоковидных мер, российской экономике придется туго. Много ли рациональных зерен в этом утверждении и можно ли снизить зависимость России от ввозимого труда, разбиралась обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Трудовые мигранты

Рост инфляции, именно эту угрозу прежде всего увидели аналитики, выпустившие в сентябре результаты исследования «О чем говорят тренды: Макроэкономика и рынки». Борьба за работника, развернувшаяся в тех секторах российской экономики, где используется низкоквалифицированный труд, и связанный с ней рост зарплат могут дать толчок к росту инфляции. Усилить эту тенденцию может конфликт, который имеет место между старыми, «доковидными» секторами экономики и новыми, возникшими или набравшими силу в условиях борьбы против ковид-19, вроде услуг по доставке. По мнению авторов исследования, стабилизировать ситуацию могло бы возвращение трудовых мигрантов, уехавших из России за последние два года. Но этот вывод требует тщательного рассмотрения и, что наиболее важно, должен быть подкреплен или опровергнут данными статистики. На какие вопросы предстоит ответить, чтобы знать точно — «заболеет» ли российская экономика без уехавших гастарбайтеров или же с возникшими сложностями можно справиться и другим способом?

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Аналитики ЦБ РФ тоже нуждаются в гастарбайтерах. Зачем?