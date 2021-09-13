Посёлок городского типа Коноша, Архангельская область, 13 сентября, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Замглавы первый заместитель главы МО «Коношское» Сергей Лютых выругался матом на местного жителя Максима Митинского, пожаловавшегося в сети на бездействие чиновников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

Поводом для конфликта послужило состояние детской площадки в центральном парке. Митинский пытался добиться ремонта сломанной карусели, но в ответ на обращение получил предложение демонтировать конструкцию — на ремонт в местном бюджете не оказалось денег. Такой вариант развития событий Митинского не устроил и он решил написать об этом «Вконтакте».

"Хотите уголовку по тяжким телесным из-за халатности?! Дети везде пихают свои пальчики всегда. Нет проблем — уголовка обязательно случится, особенно с такой «оперативной» реакцией на обращения граждан. Еще несколько обращений по моему адресу оставлены без решения: открытый люк, заваленный мусором, текущая канализация, борщевик», — написал Митинский чиновнику в открытом паблике.

Эмоциональная дискуссия в соцсети по инициативе чиновника быстро перешла в офлайн-встречу. Видео, на котором Лютых матом предлагает ударить оппонента, попало в сеть.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года глава Коми Владимир Уйба обругал матом депутата от КПРФ Олега Михайлова, который высказался с трибуны Госсовета с критикой в адрес чиновник.