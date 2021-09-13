Приштина, , 20:44 — REGNUM Специальный представитель Евросоюза по Западным Балканам и диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак 13 сентября заявил, что вето Болгарии на переговоры о вступлении Северной Македонии в Евросоюз негативно влияет на отношения между соседними странами.

Мирослав Лайчак Hague.mfa.sk

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе встречи с представителем Государственного департамента США в Европе Габриэлем Эскобаром Лайчак заявил, что политика Болгарии наносит ущерб диалогу между Белградом и Приштиной.

По словам Лайчака, причиной такого влияния является спад доверия к Евросоюзу, вызванный затягиванием переговоров о расширении. Напомним, признание Косово или другое решение этого вопроса является для Сербии условием вступления в ЕС.

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