Осло, , 20:36 — REGNUM В ходе общения с журналистами 13 сентября премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг отказалась отвечать на вопрос, есть ли у нее планы оставаться лидером Консервативной партии в случае смены власти в стране. Об этом она дала понять, проголосовав на одном из избирательных участков, пишет газета NRK.

Эрна Сульберг Pernille Ingebrigtsen / Arctic Frontiers

«Сейчас мы будем ждать вердикта избирателей, а затем займемся всеми остальными обсуждениями после выборов», — отметила Сульберг.

Политик отметила, что цель ее партии — получить 25% голосов, что явно выше, чем данные соцопросов, полученные до дня выборов. Надежд на формирование коалиционного правительства она все же не оставляет.

Как сообщает шведская новостная служба SVT Nyheter, в настоящее время все указывает на то, что после восьми лет пребывания у власти Сульберг покинет пост премьер-министра Норвегии.

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