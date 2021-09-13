Москва, 14 сентября, 2021, 01:39 — ИА Регнум. Хотя теперь стало ясно, что одна из главных проблем противодействия угрозе новой эпидемии — это отсутствие достоверной и оперативной связи, особенно на межгосударственном уровне, на Восточном экономическом форуме эти и другие важные аспекты новой пандемической реальности не нашли отражения. О чем надо было еще сказать на ВЭФ-21 и почему это не было сказано, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

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В докладе бывшего заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Краевого, который он представил в 2019 году на конференции «Угрозы биологической безопасности в АТР: новые риски и возможности» все было очень формально и никаких суперопасностей на горизонте не просматривалось. Понятно, что теперь, когда проверка эпидемией ковид-19 выявила те проблемы, к которым надо было готовиться заранее, вопрос о новом подходе к биологической безопасности должен быть одним из главнейших. Но ответа на него в докладах на ВЭФ-21 почти не прозвучало, включая доклад руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой. Какие же новые идеи о развитии российской медицины все-таки прозвучали на форуме и почему до сих пор многие стратегически важные решения так и остались на уровне благих пожеланий?

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