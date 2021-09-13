Осло, 13 сентября 2021, 20:35 — REGNUM Выборы в норвежский стортинг, проходящие сегодня, 13 сентября, будут «ужасно захватывающими». Таково мнение нескольких политических обозревателей, выступавших в эфире норвежского телеканала TV2 в день выборов.
Так, по оценке Мартины Ордалы из издания Dagbladet, шансы на победу правых партий крайне малы. Она считает, что распределение мандатов будет невероятным зрелищем, поскольку жестких переговоров между партиями о формировании коалиционного правительства следует ожидать, несмотря ни на что.
Сама Орадала ставит на лидера Рабочей партии Йонаса Гара Стёре, который, по ее словам, имеет 40-процентный шанс возглавить правительство Норвегии вместе с Центристской партией и Социалистической левой партией.
Скьялг Фьельхейм из издания Nordlys полагает, что потенциальные партнеры Стёре по правительству не обязательно займут министерские посты, если распределение мест в стортинге ограничит левых таким образом, что альтернативой будет правительство меньшинства.
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