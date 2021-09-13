Осло, 13 сентября, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Выборы в норвежский стортинг, проходящие сегодня, 13 сентября, будут «ужасно захватывающими». Таково мнение нескольких политических обозревателей, выступавших в эфире норвежского телеканала TV2 в день выборов.

Флаг Норвегии

Так, по оценке Мартины Ордалы из издания Dagbladet, шансы на победу правых партий крайне малы. Она считает, что распределение мандатов будет невероятным зрелищем, поскольку жестких переговоров между партиями о формировании коалиционного правительства следует ожидать, несмотря ни на что.

Сама Орадала ставит на лидера Рабочей партии Йонаса Гара Стёре, который, по ее словам, имеет 40-процентный шанс возглавить правительство Норвегии вместе с Центристской партией и Социалистической левой партией.

Скьялг Фьельхейм из издания Nordlys полагает, что потенциальные партнеры Стёре по правительству не обязательно займут министерские посты, если распределение мест в стортинге ограничит левых таким образом, что альтернативой будет правительство меньшинства.