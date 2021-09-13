Пекин, , 20:20 — REGNUM Канцелярии ЦК КПК Госсовета КНР совместно опубликовали документ, раскрывающий меры по реализации долгосрочных целей реформы механизма компенсации в экологической сфере на периоды до 2025 и до 2035 годов. Об этом 13 сентября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что меры нацелены на расширение возможностей оказания общественных услуг.

Сообщается, что планируется разработать диверсифицированную структуру компенсации, сориентированную на нужды рынка, с расширением прав общественности в защите экологической безопасности. Конечной целью является строительство в стране экологической цивилизации.