Пномпень, , 20:17 — REGNUM В рамках продолжающегося турне по странам Юго-Восточной Азии глава МИД КНР Ван И совершил визит в Камбоджу, где провел переговоры и совместную пресс-конференцию с камбоджийским коллегой Праком Сокхоном. Об этом 13 сентября сообщает Синьхуа, обращая внимание на ответ китайского министра на вопрос одного из журналистов по поводу 20-й годовщины террористических актов в Нью-Йорке.

Ван И отметил, что терроризм является общим врагом человечества и не знает национальностей и государственных границ. С ним необходима решительная борьба, причем, против любой формы, в которой терроризм проявляется. По словам министра, нельзя вести такую борьбу выборочно, ибо применение двойных стандартов противоречит международному праву и потакает дискриминации и разнообразным предрассудкам.

Ван И поставил терроризм в один ряд с другими вызовами и угрозами человечеству, к которым отнес эпидемию коронавируса, наркоторговлю, глобальные климатические изменения. Ранее с министром иностранных дел КНР встретился премьер-министр Камбоджи Хун Сен.