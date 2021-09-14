Кабул, , 01:28 — REGNUM Скорее всего талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившим власть в Афганистане, ближайшее время будет не до того, чтобы ввязываться в какие-либо конфликты с другими странами. Но что будет, когда их власть окрепнет, а исламистский Афганистан станет политической реальностью? Об этом рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Заправка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

После бегства американских военных из Афганистана, талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) досталось огромное количество вооружений, часть из которых может попасть в руки международных террористов. Хотя до сих пор талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и считались противниками той же «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), теперь все может поменяться и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), почувствовав свою силу, может начать оказывать поддержку исламистам, делающим ставку на международный терроризм. Причем о высокой вероятности такого развития событий высказываются и эксперты, включая такого специалиста, как бывший исполнительный директор ЦРУ Майкл Морел. Для России этот сценарий может стать весьма тревожным, но развитие событий вокруг Афганистана во многом зависит от того, какую позицию займет по отношению к исламистам Иран. Почему это так важно?

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