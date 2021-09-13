Ташкент, 13 сентября, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Все находившиеся на территории Узбекистана афганские граждане 12−13 сентября были эвакуированы в другую страну, сообщил сегодня, 13 сентября, журналистам официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

Gumilev-center.af Абдул-Рашид Дустум

«Группа бывших военнослужащих и представители гражданского населения Афганистана, которые ранее незаконно пересекли государственную границу Узбекистана и были задержаны, выдворены из страны», — заявил Кабулжанов.

Ранее сообщалось, что около месяца назад афганские пилоты пересекли границу Узбекистана на 46-ти самолётах и вертолётах.