Нейпьидо, 13 сентября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Взрыв прогремел 13 сентября в поселении Аунмьетазан (область Мандалай, Мьянма) в пункте тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщает Синьхуа.

Twitter.com/InfosFrancaises Взрыв

В результате четыре человека пострадали и двое погибли. Потери понесли в том числе сотрудники службы безопасности. Раненых госпитализировали в госпиталь города Мандалай.

Известно, что взорвалась бомба. Правоохранители расследуют это происшествие, ищут виновных.