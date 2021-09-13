В Мьянме в пункте тестирования на COVID-19 прогремел взрыв
Нейпьидо, 13 сентября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Взрыв прогремел 13 сентября в поселении Аунмьетазан (область Мандалай, Мьянма) в пункте тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщает Синьхуа.
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Взрыв
В результате четыре человека пострадали и двое погибли. Потери понесли в том числе сотрудники службы безопасности. Раненых госпитализировали в госпиталь города Мандалай.
Известно, что взорвалась бомба. Правоохранители расследуют это происшествие, ищут виновных.