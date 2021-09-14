Варшава, , 01:17 — REGNUM Призыв папы Римского Франциска принять и защитить беженцев из Афганистана может иметь особое значение для Польши, где проблема афганских беженцев приняла вид внутреннего политического противостояния. О том, как это произошло, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Религия. Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Правящая партия Польши «Право и Справедливость» (PiS) настаивает на жестких мерах по защите польских границ от возможного наплыва беженцев из Афганистана. Эта позиция может стать поводом для жесткого противостояния между «Правом и Справедливостью» и оппозицией, как признают сами представители PiS. Тем более неприятным фактом для польской правящей партии стала поддержка тезиса о необходимости оказать всемерную помощь беженцам, которую высказали иерархи польской католической церкви, Католического епископата Польши. Польские епископы-католики восприняли обращение папы Франциска как повод к действию и организации сбора средств для помощи афганским беженцам. С таким призывом выступил председатель Конференции епископ Познаньский Станислав Гондецкий. Воспользуется ли польская оппозиция создавшимся положением для укрепления своих позиций?

Читайте статью Станислава Стремидловского

Услышит ли Польша просьбу папы Франциска о приеме афганских беженцев?