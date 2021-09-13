Ясиноватая, ДНР, 13 сентября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Район села Васильевка (ДНР) рядом с Ясиноватой обстреляли дважды с начала суток украинские боевики, сообщает 13 сентября Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Первый обстрел ВСУ провели в 7:10 мск, выпустив по Васильевке 15 мин калибра 82 мм. Второй раз район села они атаковали в 18:04 мск: за 15 минут ВСУ выпустили 19 мин калибра 120 мм.

Напомним, за сутки 12 сентября украинские боевики дважды обстреляли территорию ДНР: атаке подверглись районы сёл Новоласпа и Ленинское. Применялись в том числе миномёты калибра 120 мм.