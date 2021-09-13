Москва, 14 сентября, 2021, 01:15 — ИА Регнум. И для российских, и для международных экспертов становится все более очевидным риск нового экономического кризиса, который может стать самым сильным из всех, бывших до сих пор. О том, какие признаки указывают на приближение всемирного экономического шторма и какие опасности грозят от него России, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Мировая экономика «перегрета», считает глава Сбербанка Герман Греф, а раз так, то лучше приготовиться к грядущим проблемам заранее. И это не только его частное мнение, эксперты Всемирного банка предупреждали о нарастании проблем в мировой экономике еще в 2019 году, предупреждая, что противостояние США и Китая на экономическом поле может обернуться всемирным кризисом.

Теперь же, после того как экономика мировых лидеров с трудом приходит в себя после коронавирусного удара, ситуация может оказаться еще серьезнее. Почему это касается и Китая, который сохранил рост на фоне всеобщего падения и стал местом, куда устремились инвестиции?

Все дело в том, что рост китайской экономики сопровождался увеличением китайского долга, уже более чем в 2,5 раза превысившего ВВП Китая. При этом во всем мире объем долга втрое превышает мировой ВВП. И хотя Россия и является лидером по наименьшему уровню госдолга, ее экономика продолжает зависеть от положения дел во всемирной экономике. Следовательно, если на пороге кризис, следует заранее просчитать возможные способы защиты. Каковы же они?

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