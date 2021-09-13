Москва, 13 сентября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Поручения президента РФ Владимира Путина, которые он сделал по итогам второго этапа XX съезда «Единой России», крайне важны для жителей российских сел. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил первый зампред комиссии ОПРФ по экспертизе общественно значимых проектов и иных правовых инициатив, председатель российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

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«Очень важны поручения президента, которые касаются ситуации, складывающейся на селе и в малых городах, — сказал Кирьянов. — Здесь можно отметить выделение средств на модернизацию отделений Почты России. Это очень важная история для нашей сельской местности. И действительно, этот вопрос давно нуждается в дополнительном регулировании и в дополнительно финансировании. Очень важно, что на Почту России можно будет нанизать как дополнительный формат предоставление государственных услуг и доставку, например лекарственных средств. Не секрет, что на селе есть большие проблемы с аптеками и с аптечными ларьками. И это проблема, которую может решить почта».

Кроме того, по словам Кирьянова, очень важно, что дополнительное финансирование выделяется на лесоохрану.

«Это важный момент, также связанный с жизнью в сельской местности. И что касается невозможности списывания социальных выплат, то здесь этот момент тоже очень важен. И хочется верить в то, что это будет один из первых законодательных актов, принятых Государственной думой VIII созыва. Государство не для того поддерживает людей, чтобы впоследствии к ним могли бы быть применены штрафные санкции любого происхождения. Особенно коммерческого, — сказал Кирьянов. — Еще один крайне важный момент — это продление программы переселения из аварийного жилья. Мы в Общественной палате всегда выступали за то, что такая программа должна продолжать действовать, и мы видим, как много жилья требует расселения. В частности, это касается огромного массива наших малых городов. Наших поселений, в которых жилье ветшает и становится аварийным. При этом не ведется застройки».

По словам Кирьянова, эту ситуацию пора переломить.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Путин поручил направить 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья.