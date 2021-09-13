Бишкек, 13 сентября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. В январе — августе объем производства промышленной продукции в Киргизии составил около 206 млрд сомов (177,5 млрд рублей), сократившись на 7,3% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Такие данные приводит национальный статистический комитет.

Киргизия

Это произошло преимущественно из-за снижения темпов производства фармацевтической продукции на 39,5%, химической продукции — на 35,6% и основных металлов и готовых металлических изделий — на 27,2%.

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Также отрицательные тенденции наблюдались в строительстве, где произошло снижение объемов на 9,1% и в сельском хозяйстве — 4,9%.

В то же время в сферах оптовой и розничной торговли, напротив, отмечался рост объемов на 10,9%.

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