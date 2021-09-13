Бишкек, 13 сентября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и директор представительства Корейского агентства по международному сотрудничеству Ли Джонгсу обсудили возможность создания в Бишкеке центра оперативного реагирования на компьютерные инциденты.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Представители Южной Кореи сообщили главе киргизских спецслужб о том, что KOICA намерена выделить $5 млн (363,8 млн рублей) на создание спеццентра, его оборудование и программное обеспечение, а также на развертывание решений по обеспечению кибербезопасности госорганов.

Реализовать проект по созданию центра кибербезопасности Киргизии планируют в течение ближайших пяти лет.

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