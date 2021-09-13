Проект по ликвидации «Зеленых масел» в Ярославле профинансирует федерация
Ярославль, 13 сентября, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Ликвидация «зеленых масел» в Ярославле станет частью федерального проекта «Оздоровление Волги». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Коваленко.
Как отметил депутат Госдумы, председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал предложение губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова о федеральном финансировании проекта по рекультивации земель бывшего Ярославского сажевого завода. Именно на территории данного предприятия с 30−70х годов прошлого века существуют котлованы, в которых хранились отходы производства нефтепродуктов. Для защиты реки Волги от негативного воздействия в 1976 году была построена дренажная система, кроме того, в настоящее время мэрией города Ярославля ежегодно заключается контракт на откачку образующегося масла и осуществляется контроль за его уровнем.
«Мы с Дмитрием Юрьевичем [Мироновым] неоднократно обсуждали вопросы ликвидации «зеленых масел» на территории бывшего сажевого завода, а также кислогудронных прудов на территории завода им. Менделеева. Сейчас по обоим вопросам наметились реальные пути решения, — заявил депутат Государственной Думы Андрей Коваленко.
Коваленко сообщил о визировании премьером запроса о федеральном финансировании ликвидации «зеленых масел». Проект должен быть включен в федеральную программу «Оздоровление Волги». В 2022 году планируется проведение комплексных инженерных изысканий на участке размещения «зеленых масел». На 2023 год запланирована разработка проектно-сметной документации с определением окончательной стоимости планируемых работ.
«Это проект крайне сложный. На этой территории сейчас более 30 собственников на территории. Естественно, залегание этих отходов на значительной глубине и близость к реке Волга наносит существенные ограничения в применении технологий. На протяжении нескольких лет мы проводили работу по подбору технологий. Сегодня у нас рассматриваются несколько вариантов возможных технологий утилизации отходов с этого объекта. Рассматривался вариант применения специальных сорбентов. Есть технологии, которые позволяют с помощью пробуренных скважин закачивать в места залегания «зеленых масел» вещества, благодаря которым проходит биологическое обезвреживание», — заявил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.
Общая стоимость проектов по изысканию и проектно-сметной документации составляет порядка 123 млн рублей.