Ярославль, 13 сентября, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Ликвидация «зеленых масел» в Ярославле станет частью федерального проекта «Оздоровление Волги». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Коваленко.

Река Волга в Ярославле

Как отметил депутат Госдумы, председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал предложение губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова о федеральном финансировании проекта по рекультивации земель бывшего Ярославского сажевого завода. Именно на территории данного предприятия с 30−70х годов прошлого века существуют котлованы, в которых хранились отходы производства нефтепродуктов. Для защиты реки Волги от негативного воздействия в 1976 году была построена дренажная система, кроме того, в настоящее время мэрией города Ярославля ежегодно заключается контракт на откачку образующегося масла и осуществляется контроль за его уровнем.

«Мы с Дмитрием Юрьевичем [Мироновым] неоднократно обсуждали вопросы ликвидации «зеленых масел» на территории бывшего сажевого завода, а также кислогудронных прудов на территории завода им. Менделеева. Сейчас по обоим вопросам наметились реальные пути решения, — заявил депутат Государственной Думы Андрей Коваленко.

Коваленко сообщил о визировании премьером запроса о федеральном финансировании ликвидации «зеленых масел». Проект должен быть включен в федеральную программу «Оздоровление Волги». В 2022 году планируется проведение комплексных инженерных изысканий на участке размещения «зеленых масел». На 2023 год запланирована разработка проектно-сметной документации с определением окончательной стоимости планируемых работ.

«Это проект крайне сложный. На этой территории сейчас более 30 собственников на территории. Естественно, залегание этих отходов на значительной глубине и близость к реке Волга наносит существенные ограничения в применении технологий. На протяжении нескольких лет мы проводили работу по подбору технологий. Сегодня у нас рассматриваются несколько вариантов возможных технологий утилизации отходов с этого объекта. Рассматривался вариант применения специальных сорбентов. Есть технологии, которые позволяют с помощью пробуренных скважин закачивать в места залегания «зеленых масел» вещества, благодаря которым проходит биологическое обезвреживание», — заявил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

Общая стоимость проектов по изысканию и проектно-сметной документации составляет порядка 123 млн рублей.