Москва, 13 сентября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Проверку в отношении заместителя руководителя следственного управления СК по Ставропольскому краю Анатолия Демина следует ускорить. Причина — продолжающиеся публикации в соцсетях с критикой высокопоставленного сотрудника следствия. Об этом сообщили 13 сентября в пресс-службе СКР. Поручение ускорить проверку отдал председатель Следственного комитета Алескандр Бастрыкин.

Kremlin.ru Председатель СК России Александр Бастрыкин

«В связи с продолжающимися публикациями материалов в СМИ и социальных сетях критического характера председатель СК России поручил и. о. руководителя управления кадров Следственного комитета Малышкину М. А. ускорить проведение служебной проверки в отношении заместителя руководителя следственного управления СК по Ставропольскому краю Демина А. С.», — следует из сообщения следственного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее Бастрыкин отдал поручение центральному аппарату СКР провести служебную проверку по информации, появившейся в ставропольском сегменте соцсетей и СМИ. Публикации гласили, что Анатолий Демин якобы брал взятки за содействие в прекращении уголовных дел.