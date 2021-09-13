Уйское, Челябинская область, 13 сентября, 2021, 19:49 — ИА Регнум. В Челябинской области возбуждено и расследуется уголовное дело о халатности должностных лиц органов соцзащиты Уйского района. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Речь идёт о тех гражданах, которые в силу своих обязанностей должны были контролировать положение ребенка в семье.

Как сообщало ИА REGNUM, 30-летний гражданин убил 10-месячную дочь своей сожительницы и скрылся. Его быстро задержали. В данный момент ему уже предъявлено обвинение.