Мурманск, 13 сентября, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Природный парк «Териберка» создан в Мурманской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Чибис.

Юрочкин Роман Посёлок Териберка

«Это необходимо, с одной стороны, чтобы обеспечить сохранение природы на территории, пользующейся гигантской популярностью и у жителей нашей страны, и у жителей нашей области, и у иностранных туристов. С другой стороны, это позволит нам очень активно, но аккуратно, с точки зрения безопасности природы, по чётким правилам развивать здесь туристическую структуру», — сказал Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, популярность заполярному поселку Териберка принесла снятая там картина Андрея Звягинцева «Левиафан». Ежегодно это место посещают в среднем 40 тысяч туристов.