Москва, 13 сентября, 2021, 19:29 — ИА Регнум. В Областного центра дезинфекции прокуратура Москвы начала проверку по делу об отравлении арбузом, сообщили 13 сентября в пресс-службе ведомства.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Прокуратура города Москвы

«В ходе проверки, проведение которой поручено Подольской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению организацией требований безопасности жизни и здоровья при оказании услуг потребителям», — говорится в сообщении.

Напомним, анализы выявили наличие химического вещества в пробах, взятых по делу об отравлении женщины и девочки арбузом, купленным 9 сентября в одном из московских магазинов «Магнит». Инсектицид применялся для обработки помещения в магазине.

Сегодня также стало известно, что отравилась ещё одна женщина, которая купила арбуз в Москве, но не в «Магните», а в «Пятёрочке». Как сообщает Mash, «за дезинфекцию там также отвечала компания «Климовск-Дез».