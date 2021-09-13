Фостер-сити, США, 13 сентября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Студия Sledgehammer Games заявила, что она будет решать проблемы игры Call of Duty: Vanguard, связанные со звуком и обзором. Об этом 13 сентября сообщил портал Screen Rant.

Скриншот с YouTube Героиня Call of Duty Vanguard

Разработчики получили отзывы об игре по результатам её бета-тестирования, которое прошло с 10 по 13 сентября 2020 года. Они признали наличие проблем с визуальной частью и микшированием звука, и сообщили, что в ближайшие дни будут их решать. Sledgehammer Games предложила геймерам следить за новостями, следующие тесты пройдут с 16 по 20 сентября 2021-го.

https://twitter.com/SHGames/status/1436756686325309440

Напомним, релиз следующей игры серии Call of Duty состоится 5 ноября 2021 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК. Ранее разработчики сообщили, что в период тестирования покажут геймерам 6 из 12 персонажей Vanguard.