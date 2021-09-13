Уйское, Челябинская область, 13 сентября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. В Уйском районе Челябинской области предъявлено обвинение местному жителю, задержанному ранее за убийство десятимесячной девочки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По данным следствия, 30-летний гражданин убил дочь своей сожительницы. Тело он спрятал в погребе и сбежал, но в итоге был пойман.

Как сообщало ИА REGNUM, об убийстве девочки стало известно 10 сентября.