Москва, 13 сентября, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Резидент инновационного центра «Сколково» — выпускающая 3D-принтеры компания, представила технологию, с помощью которой можно примерить любой предмет одежды онлайн. «ШмотоБот» — первый телеграм-бот для виртуальной примерки одежды, сообщает 13 сентября Telegram-канал Свободная касса.

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Авторы канала провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что работает бот так себе и самостоятельной ценности не имеет. Он одобрил загруженные фото, но на выходе регулярно выдавал нечто совершенно нелепое. Относительно качественная примерка получилась только при использовании стоковых фото с их высоким разрешением и идеальным освещением.

В итоге, исследователи пришли к выводу, что проект рекламный и призван привлечь внимание.

Напомним, что в апреле 2021 года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что число резидентов фонда составило порядка 3 тыс. организаций. Общее количество рабочих мест, созданных на базе «Сколково», достигло 50 тыс.

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