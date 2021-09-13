Екатеринбург, 13 сентября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Городской совет ветеранов Екатеринбурга (Екатеринбургскую общественную организацию инвалидов, ветеранов труда и правоохранительных органов) переместят в здание на улице 8 марта, 25. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы.

Egd.ru Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 55

Сейчас организация размещается в доме по 8 марта, 55, но площади в 180 кв. м. ей «не хватает для проведения встреч и занятий клубов при городском совете». В новом здании ветеранам выделят 300 кв. м.

Администрация возьмёт на себя все расходы по ремонту помещений, которые скоро освоит организация.

Как сообщал ИА REGNUM, ранее глава городского совета ветеранов Фёдор Ледерер призвал мэрию вернуть народный памятник — Краснознамённую группу с орденом Ленина.

Читайте также: Совет ветеранов Екатеринбурга потребовал вернуть Краснознамённую группу