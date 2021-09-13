Тюмень, 13 сентября, 2021, 19:20 — ИА Регнум. В тюменском городе Ишиме найден мёртвым на посту сотрудник линейного отдела полиции МВД России на транспорте. Об этом сообщают тюменские СМИ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Полиция

«По данному факту руководство управления на транспорте УМВД России по УФО назначено проведение служебной проверки», — сообщила «Тюменской области сегодня» сотрудник пресс-службы тюменского ЛО МВД России на транспорте.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве.