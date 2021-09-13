Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2021, 19:17 — ИА Регнум. О риске обескровливания экономики Афганистана на фоне захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил 13 сентября на конференции Генсек ООН Антониу Гутерреш.

Афганистан

Гутерреш «Эта угроза серьёзна. Возможности получить наличные деньги крайне ограничены, а наличные — это кровь экономики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ООН заявили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обещали не препятствовать работе гуманитарной миссии организации в Афганистане.