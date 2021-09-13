Балахнинский район, Нижегородская область, 13 сентября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Жители Балахнинского района Нижегородской области накануне, 12 сентября, стали очевидцами падения армейского беспилотного летательного аппарата, передают местные СМИ.

Андрей Русов Беспилотник «Орлан-10»

Наблюдавшие инцидент граждане сообщили о нём в службу спасения. Нижегородцы предположили, что военный БПЛА мог участвовать в военных учениях «Запад — 2021», которые в эти дни проходят на полигоне «Мулино» близ Нижнего Новгорода.

Пресс-служба Западного военного округа Министерства обороны России выступила с опровержением появившейся в нижегородской прессе информации о якобы сбитом в небе над Балахной беспилотнике.

«В районе полигона «Мулино» в Нижегородской области не происходило никаких инцидентов с беспилотными летательными аппаратами», — подчеркивают в военном ведомстве.