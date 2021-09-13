13 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Якобы на помощь из федерального центра в скором времени смогут рассчитывать только успешные субъекты России.

Георгий Балаков, , 19:56 — REGNUM Стремление правительства России оказывать поддержку наиболее динамично развивающимся и сильным с экономической точки зрения регионам страны не осталось без внимания сообществ Telegram. Такой принцип взаимодействия федеральной власти с субъектами РФ большинство телеграм-каналов не только не осудило, а, напротив, сочло оправданным.

Леонид Иванович Соломаткин. Игра в карты (фрагмент)

«Как сообщают инсайдеры, близкие к правительству РФ, власти решили направить все деньги агломерациям. В Минфине РФ решили, что развивать нужно лишь те территории, где сконцентрировано население. Эксперты оценивают такое решение как признак того, что власти страны, по сути, ставят крест на малых населенных пунктах и депрессивных регионах», — пишет телеграм-канал URA.RU.

В итоге большинство регионов страны не смогут получить инфраструктурные бюджетные кредиты, анонсированные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, отмечает ТГ-канал. Однако, этот пессимизм не нашел массовой поддержки. Большинство сообществ в Telegram, которые рассмотрели этот вопрос, пришли к выводу, что подобный подход является наиболее рациональным.

«Эксперты, которые оценивали решение правительства Мишустина выделять инфраструктурные деньги на агломерации, скорее всего, были российскими политологами, которые далеки от понимания управления, или чисто российскими управленцами», — написал телеграм-канал «Алёхин. Telega власти».

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению автора публикации, главная задача в парадигмах типичного российского управленца сводится к «тушению пожаров». Согласно этой логике, если есть возможность помочь двум из пяти регионов, то нужно помогать самым слабым. Однако на практике такие методы оказываются не слишком эффективным способом развития.

«В социально-технологическом управлении такой подход называется — опираться на пустое. Правильно — укреплять твердое, потому что, во-первых, для сильных регионов нужно меньше ресурсов, чтобы получить хороший результат и запустить новые преобразования, во-вторых, крепкие будут в итоге вытягивать более слабые. Если все это перенести на идеи правительства: при запуске развития в агломерациях регионы смогут самостоятельно больше денег тратить на развитие депрессивного села», — высказал свое мнение телеграм-канал.

При этом автор поста обращает внимание на то, что приведенная им схема станет работать только в том случае, если регионы потратят деньги эффективно и не будут разворовывать ресурсы в процессе реализации инфраструктурных проектов.

В целом схожую точку зрения высказывает и ТГ-канал «Мастер пера». Он также не согласен с тем, что между решением направить поток инвестиций в наиболее эффективные регионы и отказом поддерживать депрессивные субъекты РФ можно ставить знак равенства. По мнению ТГ-канала, речь скорее идет о том, чтобы перезапустить развитие там, где для этого имеются подходящие условия.

«Премьер Мишустин, ранее отправивший своих заместителей командовать социально-экономическими фронтами в федеральных округах, наказал вице-премьерам определить в подшефных регионах до пяти проектов развития и выделить до пяти вопросов, решение которых даст наибольший эффект в достижении ключевых целей. Конечно, лучше бы наступать сразу и широким фронтом, освобождая от бедности и крупные города, и мелкие, и агломерации, и захолустья, но так не бывает, потому что для такого размаха нет ни средств, ни возможностей, да и прорывы, согласно всем военным стратегиям, осуществляются на наиболее пригодных для этого направлениях», — высказал своё видение ситуации «Мастер пера».

Колокольня © ИА REGNUM

Другое дело, что запланированное правительством «наступление» по разработанным планам может и затянуться, и захлебнуться, а оккупированные бедностью и рецессией депрессивные территории могут и не дождаться «освободителей» — указывает на возможные риски ТГ-канал.

«Но совсем уж на произвол судьбы отстающие, обедневшие и безынициативные регионы брошены не будут, их подпитка будет продолжена и бюджетными трансфертами, и партизанскими тропами. Сколько предстоит продержаться окруженным социально-экономическими бедствиями территориям, еще неизвестно, но уже то вселяет надежду, что правительство ищет и находит подходы к изменению ситуации», — подытоживает «Мастер пера».

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