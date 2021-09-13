Эксперт: пандемия положительно повлияла на рынок пластической хирургии в РФ
Москва, 13 сентября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Пластическая хирургия уже давно является неотъемлемым сегментом бьюти бизнеса. К услугам пластических хирургов обращаются и селебрити, и звезды, и известные блогеры и т.д. Пандемия повлияла на экономику целого мира, и сфера пластической хирургии не стала исключением. Как повлиял локдаун на этот сегмент красоты, рассказал ИА REGNUM пластический хирург Данила Лупин.
Тем временем, по словам эксперта, на рынке красоты наблюдается увеличение количества российских клиентов. В связи с тем, что границы были закрыты и не было доступа к иностранным клиникам, клиенты, которые предпочитали зарубежных специалистов, стали обращаться к отечественным пластическим хирургам. «Клиенты прилетали к нам даже с самых дальних регионов страны, несмотря на то, что иностранные клиники всеми силами старались привлечь клиентуру с помощью разнообразных акций», — говорит пластический хирург.
Когда мировая ситуация начала развиваться в весьма печальном направлении, по словам специалиста, многие российские клиники были готовы к потере клиентов, однако все сложилось несколько иначе. «Конечно, кто-то перестал пользоваться услугами пластической хирургии из-за неопределенности дальнейшего экономического развития или из-за личных соображений касательно здоровья. Но были и те, кто наоборот решился на знакомство с этой индустрией. Некоторые новые клиенты изначально планировали отпуск за границей, который сорвался из-за введенных ограничений, и в итоге решили потратить эти деньги на преобразование своей внешности», — утверждает Данила Лупин.
В целом, у клиник с постоянной клиентурой, поток работы во время пандемии не сильно снизился. По крайней мере пластические хирурги не ощутили очень острого влияния мировой ситуации на объем работ. Но если говорить о средних или новых открывшихся клиниках, по ним все эти ограничения и локдауны ударили гораздо сильнее, как и по всему малому и среднему бизнесу. Некоторым пришлось перейти в режим «энергосбережения», а кто-то решил закрыться во избежание больших финансовых потерь.