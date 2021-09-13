Москва, 13 сентября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Пластическая хирургия уже давно является неотъемлемым сегментом бьюти бизнеса. К услугам пластических хирургов обращаются и селебрити, и звезды, и известные блогеры и т.д. Пандемия повлияла на экономику целого мира, и сфера пластической хирургии не стала исключением. Как повлиял локдаун на этот сегмент красоты, рассказал ИА REGNUM пластический хирург Данила Лупин.

У хирурга, 1524 Хирургия в средние века

«В период пандемии произошли некоторые изменения — поменялись и запросы клиентов, и даже сами клиенты. Снизилось число иностранных клиентов и это весьма закономерный исход, учитывая и психологический фон, и закрытие границ. Не было клиентов даже из ближнего зарубежья, не говоря уже о большей части Европы и Австралии, где до сих продолжается жесткий локдаун. Только сейчас иностранные пациенты начали понемногу возвращаться на площадку российской пластической хирургии», — отмечает Данила Лупин.

Тем временем, по словам эксперта, на рынке красоты наблюдается увеличение количества российских клиентов. В связи с тем, что границы были закрыты и не было доступа к иностранным клиникам, клиенты, которые предпочитали зарубежных специалистов, стали обращаться к отечественным пластическим хирургам. «Клиенты прилетали к нам даже с самых дальних регионов страны, несмотря на то, что иностранные клиники всеми силами старались привлечь клиентуру с помощью разнообразных акций», — говорит пластический хирург.

Когда мировая ситуация начала развиваться в весьма печальном направлении, по словам специалиста, многие российские клиники были готовы к потере клиентов, однако все сложилось несколько иначе. «Конечно, кто-то перестал пользоваться услугами пластической хирургии из-за неопределенности дальнейшего экономического развития или из-за личных соображений касательно здоровья. Но были и те, кто наоборот решился на знакомство с этой индустрией. Некоторые новые клиенты изначально планировали отпуск за границей, который сорвался из-за введенных ограничений, и в итоге решили потратить эти деньги на преобразование своей внешности», — утверждает Данила Лупин.

В целом, у клиник с постоянной клиентурой, поток работы во время пандемии не сильно снизился. По крайней мере пластические хирурги не ощутили очень острого влияния мировой ситуации на объем работ. Но если говорить о средних или новых открывшихся клиниках, по ним все эти ограничения и локдауны ударили гораздо сильнее, как и по всему малому и среднему бизнесу. Некоторым пришлось перейти в режим «энергосбережения», а кто-то решил закрыться во избежание больших финансовых потерь.