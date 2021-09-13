Вашингтон, 13 сентября, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Тайваньская компания Acme Gamestudio анонсировала ролевую экшн-игру Asterigos. Трейлеры с демонстрацией игрового процесса были опубликованы 13 сентября на YouTube-канале студии.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Игра разрабатывается на «движке» Unreal Engine 4, её действие будет происходить в мире, похожем на Древний Рим и Древнюю Грецию. В центре повествования будет находиться девушка-воин по имени Хильда, которая в поисках своего пропавшего отца попадёт в «мифический проклятый город» Афес.

Игра предложит геймерам нелинейный сюжет, несколько различных стилей боя и возможность исследовать древний загадочный комплекс. Разработчики планируют выпустить её на PlayStation 4 и ПК весной 2022 года, ожидается, что релиз на PlayStation 5 состоится осенью 2022-го.