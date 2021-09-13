Бишкек, 13 сентября, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Киргизско-российские учения по использованию беспилотных летательных аппаратов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков стартовали на побережье Иссык-Куля сегодня, 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

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Участие в мероприятии принимают представители министерств внутренних дел Киргизии и России, Росгвардии, Управления ООН по наркотикам и преступности, а также ведущие российские производители БПЛА.

В ходе учений будут отработаны учебные задачи по розыску преступников, поиску без вести пропавших лиц, картированию ареалов произрастания дикорастущей конопли, а также сопровождению движущихся объектов с помощью беспилотников.

Также в рамках учений пройдет выставка последних разработок специализированного оборудования, использующегося российскими силовиками, в том числе беспилотных аппаратов от фирм-производителей из России.